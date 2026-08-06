Cheniere Energy annonce une hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige les chiffres du résultat net du deuxième trimestre et du trimestre correspondant de l'année précédente au paragraphe 2)

Cheniere Energy LNG.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à une demande accrue de gaz naturel liquéfié (LNG).

La société, dont le siège se trouve à Houston, au Texas, a enregistré un résultat net de 3,07 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 1,63 milliard de dollars l'année précédente.