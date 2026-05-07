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Cheniere Energy affiche une perte au premier trimestre
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 12:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cheniere Energy LNG.N a enregistré jeudi une perte au premier trimestre, alors qu'elle avait réalisé un bénéfice l'année dernière, pénalisée par des pertes de plusieurs milliards de dollars liées à des contrats dérivés sur le GNL, alors que les tensions géopolitiques et la volatilité des prix mondiaux du gaz ont secoué les marchés de l'énergie.

La société basée à Houston, au Texas, a enregistré une perte nette de 3,5 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre un bénéfice de 353 millions de dollars l'année dernière.

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