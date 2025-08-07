Cheniere double ses bénéfices au deuxième trimestre et signe son premier accord à long terme pour approvisionner le Japon en GNL

Le bénéfice de base ajusté de Cheniere a manqué les prévisions des analystes

Cheniere signe un contrat de GNL de 21 ans avec la société japonaise JERA

La charge fiscale passe sous la barre des 10 % grâce à la "Big Beautiful Bill

Retour à la construction de grandes usines de GNL sur site

(Réécrit tout au long avec des détails de l'appel de résultats) par Curtis Williams et Tanay Dhumal

Le bénéfice de Cheniere Energy LNG.N au deuxième trimestre a presque doublé par rapport à l'année précédente, grâce à des changements positifs dans l'évaluation de certains actifs, à une demande stable et à des marges solides, a annoncé jeudi la société américaine de gaz naturel liquéfié ( LNG ). Malgré un bénéfice plus élevé d'une année sur l'autre, son bénéfice de base ajusté de 1,42 milliard de dollars a manqué les prévisions des analystes pour des bénéfices de1 ,56 milliard de dollars, selon les données compilées par la société financière LSEG. Les actions ont baissé de moins de 1 % jeudi après-midi.

Cheniere a également annoncé la signature d'un contrat d'approvisionnement en GNL de 21 ans avec le plus grand producteur d'électricité du Japon, JERA, pour 1 million de tonnes métriques par an (MTPA) de GNL à partir de 2029 et jusqu'en 2050. Il s'agit de son premier contrat à long terme avec une société japonaise, a déclaré Anatol Feygin, directeur commercial, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats . Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL et l'activité commerciale dans ce secteur s'est accélérée après que le président Donald Trump a levé le moratoire sur les nouveaux permis d'exportation de GNL en janvier. En juillet, l'Union européenne s'est engagée à acheter du GNL stratégique aux États-Unis pour une valeur de 750 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre d'un pacte commercial de grande envergure, ce qui ouvre des perspectives aux grands producteurs comme Cheniere.

Si l'UE s'est engagée à acheter davantage de GNL américain, c'est aux parties commerciales de conclure des accords, a déclaré M. Feygin, ajoutant que dans le cas de Cheniere, ces accords doivent répondre à ses attentes.

BAISSE DE LA FISCALITÉ

Le chiffre d'affaires deCheniere s'est élevé à 4,52 milliards de dollars audeuxième trimestre, soit unehausse de 43 %par rapport à la même période de l'année dernière, tandis que le nombre de cargaisons de GNL exportées s'est élevé à 154 au cours du trimestre, soit une baisse d'une cargaison due à des activités de maintenance, a indiqué la société.

La plus grande usine de Cheniere, Sabine Pass, a eu deux de ses usines de GNL - également appelées trains - en panne pendant trois semaines au deuxième trimestre, ce qui a eu un impact sur la production, a déclaré le directeur général Jack Fusco lors de la conférence téléphonique.

Cheniere pourrait voir ses revenus augmenter après que son taux d'imposition effectif soit passé sous la barre des 10 % jusqu'en 2030, suite à l'adoption de la " Big Beautiful Bill" de Trump , a déclaré le directeur financier Zach Davis .

Rien que cette année, la société s'attend à une réduction de sa charge fiscale de 200 millions de dollars, a-t-il ajouté.

L'entreprise a relevé de 100 millions de dollars la limite inférieure de sa prévision de bénéfice de base ajusté pour l'année en cours, la situant entre 6,6 et 7,0 milliards de dollars. La société a déclaré un bénéfice net de 1,63 milliard de dollars, soit 7,30 dollars par action, pour le trimestre, en hausse de près de 85 % par rapport à l'année précédente.

Cheniere a également ajouté 1 MTPA de capacité de GNL en augmentant l'efficacité de ses usines, et prévoit un projet d' expansion de 24 MTPA à Corpus Christi, a déclaré M. Fusco.

Cheniere prévoit d'abandonner les petites usinesconstruites en usine et assemblées sur place, comme celles utilisées dans ses projets d'expansion à Corpus Christi, et de revenir à l'utilisation de la technologie de ConocoPhillips COP.N dans les grandes usines, celles qui sont construites sur place à partir de la base , a déclaré Fusco. Il est plus rentable de maintenir des usines de GNL plus grandes, et les niveaux de demande actuels soutiennent ces projets, a-t-il ajouté. L'entreprise vise à porter sa capacité de production totale à plus de 100 MTPA, mais elle ne le fera que si elle bénéficie d'un soutien commercial, a déclaré M. Fusco.