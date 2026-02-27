Cheniere bénéficie d'un allègement fiscal de 370 millions de dollars pour les "carburants alternatifs" de la part de l'IRS de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Timothy Gardner

Cheniere Energy Inc

LNG.N a révélé cette semaine qu'elle avait obtenu un allègement fiscal de 370 millions de dollars de l'administration Trump pour brûler du gaz naturel liquéfié dans ses énormes méthaniers, un crédit qui, selon les critiques, était destiné à des bateaux beaucoup plus petits.

La société a déclaré jeudi dans ses documents financiers qu'elle avait obtenu de l'IRS un allègement fiscal pour les carburants alternatifs. Ce crédit d'impôt était prévu par une loi signée par l'ancien président George W. Bush en 2005, qui visait à subventionner une série de carburants alternatifs dérivés de sources telles que la biomasse, le charbon et le gaz naturel.

Le crédit a été conçu pour être demandé par des personnes utilisant des véhicules à moteur ou des bateaux à moteur. L'IRS ne définit pas la taille d'un bateau à moteur, mais d'autres réglementations fédérales les définissent comme étant inférieurs à 65 pieds de long (20 m), ce qui est minuscule comparé aux méthaniers, qui peuvent mesurer environ trois terrains de football de long.

"Cheniere a adopté une position très agressive sur le crédit d'impôt," a déclaré William Henck, un ancien avocat de l'IRS. "Un méthanier ressemble-t-il à un bateau à moteur?"

Lukas Shankar-Ross, directeur adjoint du groupe environnemental à but non lucratif Friends of the Earth, a qualifié la demande de crédit de Cheniere de "nouveau type d'interprétation fabuleuse et incrédule du code des impôts qui a été approuvée par un IRS dont l'indépendance est de plus en plus remise en question."

La déclaration de Cheniere a été rapportée pour la première fois par le Washington Post. Cheniere, dont le directeur général Jack Fusco a fait un don à la campagne du président Donald Trump 2024, s'est refusé à tout commentaire. L'IRS n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Cheniere, qui a exporté la première cargaison de GNL des 48 États inférieurs il y a 10 ans, a déclaré plus tôt à Reuters qu'il avait investi 50 milliards de dollars dans la croissance de ses deux installations d'exportation au Texas et en Louisiane au cours de la décennie et qu'il visait à doubler sa production pour atteindre 100 millions de tonnes par an d'ici le milieu des années 2030.