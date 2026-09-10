Chemours, DuPont et Corteva règlent à l'amiable les plaintes relatives aux « substances chimiques éternelles » en Caroline du Nord pour un montant de 455 millions de dollars

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Chemours CC.N , DuPont DD.N et Corteva CTVA.N ont conclu jeudi un accord à l'amiable de 455 millions de dollars avec l'État de Caroline du Nord et 11 collectivités locales concernant des plaintes relatives à la contamination par les PFAS liées à l'usine « Fayetteville Works » de Chemours et à d'autres rejets historiques.

Les poursuites judiciaires accusant de grandes entreprises chimiques d’avoir pollué l’eau potable aux États-Unis avec des substances toxiques de la famille des PFAS — un groupe de polluants surnommés les « substances éternelles » — ont donné lieu à des accords à l’amiable s’élevant à plusieurs milliards de dollars , dont celui conclu par les trois entreprises dans le New Jersey l’année dernière.

* Les versements s’étaleront sur 15 ans, à compter de 30 jours après la signature de l’accord, et Chemours prévoit de verser environ 50 millions de dollars au cours des 12 prochains mois, a indiqué jeudi Chemours.

* Conformément à un accord conclu en 2021 entre les entreprises, Chemours prendra en charge 50 % du coût du règlement, tandis que DuPont et Corteva se partageront le reste.

* L’accord conclu en Caroline du Nord met fin aux poursuites engagées par l’État et les collectivités locales exclues du règlement collectif américain concernant le réseau public d’approvisionnement en eau, approuvé en 2024.

* Il couvre également les réclamations de la Caroline du Nord concernant la contamination par les PFAS sans rapport avec l’usine de Fayetteville Works, y compris la pollution liée à la mousse filmogène aqueuse.

* Chemours a déclaré que cet accord reconnaissait les progrès réalisés dans le cadre de son ordonnance de consentement de 2019 avec la Caroline du Nord, notamment les investissements visant à réduire les émissions de PFAS et à remédier aux impacts hors site.