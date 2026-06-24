Chemours conclut un accord à l'amiable de 450 millions de dollars avec le ministère américain de la Justice ; son cours de bourse progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 juin - ** L'action du fabricant de produits chimiques spécialisés Chemours Co CC.N progresse de 6 % à 21,18 dollars
** Le ministère américain de la Justice a déclaré que Chemours avait accepté un accord à l'amiable de 450 millions de dollars concernant le rejet de “substances chimiques persistantes” en Virginie-Occidentale, en Caroline du Nord et dans le New Jersey
** Cet accord multi-États comprend une amende civile de 22,5 millions de dollars et un financement de 90 millions de dollars destiné à contrôler les rejets de substances per- et polyfluoroalkylées, connues sous le nom de PFAS, et à éliminer ces substances de l’eau potable
** En tenant compte des mouvements de la séance, le CC affiche une hausse de 76,2 % depuis le début de l'année
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