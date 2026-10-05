ChemoMetec relève ses prévisions, le titre s'emballe

La société danoise ( 8,45%, à 597 couronnes danoises) spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente d'instruments analytiques a relevé ses objectifs financiers annuels grâce à une bonne dynamique au premier trimestre 2026-2027.

ChemoMetec explique sa bonne performance par une demande plus forte que prévu pour ses instruments, associée à une base de coûts inférieure aux attentes. Le groupe évoque notamment, comme principal moteur de cette croissance, son compteur de cellules NC-203.

Par conséquent, le chiffre d'affaires est désormais attendu entre 560 et 590 millions de couronnes danoises, contre une fourchette de 545 à 575 couronnes précédemment. De son côté, initialement prévu entre 300 et 315 millions de couronnes danoises, l'Ebitda devrait finalement se situer entre 330 et 345 millions de couronnes.

Le groupe dévoilera ses résultats financiers complets du premier trimestre 2026-2027 le 5 novembre prochain.