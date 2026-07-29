Cheesecake Factory atteint un nouveau record après la publication d'un rapport impressionnant sur le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour, ajout de commentaires d'analystes)

29 juillet - ** Les actions de la chaîne de restaurants The Cheesecake Factory ( CAKE.O ) ont bondi de 10,6 % mercredi pour atteindre un nouveau record à 98,48 dollars, après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street

** L'action CAKE, qui avait atteint mardi un plus haut historique intrajournalier de 89,22 dollars, avait déjà bondi de 76 % depuis le début de l'année à la clôture précédente

** La société basée à Calabasas Hills, en Californie, a publié mardi en fin de journée un chiffre d’affaires de 1,03 milliard de dollars pour le deuxième trimestre et un BPA ajusté de 1,44 dollar, dépassant les estimations des analystes qui s’établissaient respectivement à 997,95 millions de dollars et 1,17 dollar, selon les données de LSEG

** Le chiffre d’affaires des restaurants comparables a progressé de 5,8 % en glissement annuel

** Le directeur général David Overton a déclaré que les ventes à périmètre constant et la fréquentation de l’entreprise avaient surpassé celles du secteur de la restauration décontractée dans son ensemble, ajoutant que la dynamique générée par l’innovation des menus, les programmes de fidélité et les efforts marketing avait stimulé la performance du chiffre d’affaires

** CAKE a ouvert 4 nouveaux restaurants au deuxième trimestre et prévoit d’en ouvrir jusqu’à 26 supplémentaires au cours de l’exercice 2026

** Au moins 9 sociétés de courtage relèvent leurs objectifs de cours: Morgan Stanley passe de « sous-pondérer » à « neutre » et relève son objectif de cours de 50 à 80 dollars

** Piper Sandler qualifie le rapport d’impressionnant, soulignant que les ventes comparables du deuxième trimestre sont nettement supérieures au consensus de +2,1 % et dépassent ses propres estimations des attentes des investisseurs

** Sur 21 sociétés de courtage, 4 attribuent à l'action la note « achat fort », 16 la note « conserver » et 1 recommande la « vente »; le cours cible médian s'établit à 90 dollars, contre 67 dollars il y a un mois