ChatGPT Work, le nouvel agent d'OpenAI dédié aux entreprises

OpenAI a lancé ChatGPT Work, un nouvel agent intégré à ChatGPT destiné aux entreprises, afin d'automatiser des tâches complexes à travers différentes applications et fichiers. Propulsé par le modèle GPT-5.6, l'outil peut collecter des informations issues de multiples sources pour produire des documents, des feuilles de calcul, des présentations, des rapports ou encore des sites internet finalisés.

Avec cette annonce, OpenAI renforce sa présence sur le marché des outils d'intelligence artificielle pour les entreprises, où la concurrence s'intensifie. Le lancement intervient quelques mois après celui de Claude Cowork d'Anthropic, alors que les acteurs du secteur misent sur des agents capables d'exécuter des tâches en plusieurs étapes avec une intervention humaine limitée.

OpenAI a également présenté une nouvelle application de bureau pour ChatGPT ainsi qu'une fonctionnalité permettant de créer, d'héberger et de partager des sites internet directement depuis ChatGPT Work. Le service est disponible dès à présent sur les versions web et mobile de ChatGPT, avant un déploiement progressif auprès d'un plus grand nombre d'utilisateurs dans les prochains jours.