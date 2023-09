ChatGPT : Intelligence ou Artifice ?

dt expert

À l'ère des technologies avancées et des innovations dans lesquelles nous naviguons, vous avez sans nul doute entendu parler du nouveau petit bijou de l'intelligence artificielle : ChatGPT. Développé et lancé par OpenAI en novembre 2022, il regroupe aujourd'hui pas moins de 100 millions d'utilisateurs et a généré 1,6 milliard de visites au mois de juin 2023.

Qu'est-ce que ChatGPT ?

Avant de comprendre ce qu'est ChatGPT, il est utile de rappeler brièvement ce qu'est l'intelligence artificielle. Cette dernière est définie par un processus automatisé visant à imiter l'intelligence humaine dans le but de réaliser diverses tâches. Le processus est habituellement bâti sur un algorithme qui aura été élaboré au préalable afin « d'éduquer » l'intelligence artificielle en question. Tout repose donc sur les notions de déduction et d'apprentissage.

ChatGPT est ce qu'on appelle une intelligence artificielle générative. C'est tout d'abord un outil conversationnel, c'est-à-dire un service de chat qui permet de discuter et poser des questions ouvertes à un robot. L'IA est dite générative dans le sens où elle est capable de comprendre des questions complexes et de générer elle-même ses propres réponses originales, en puisant dans la base de données de son apprentissage.

La performance de ChatGPT repose sur le modèle de langage GPT-4 (Generative Pre-trained Transformer), qui, en s'entrainant sur des milliards de textes, parvient à déduire les relations entre les mots, donc à comprendre une question et générer une réponse pertinente.

L'utilisation de ChatGPT est quant à elle relativement simple : il vous suffit d'écrire une question, dans la langue que vous voulez, sur le domaine que vous voulez, et ChatGPT se chargera de vous formuler la réponse la plus précise possible. Pour ce faire, il va puiser dans une immense base de données, celle dans laquelle son apprentissage a été effectué.

En plus de simples questions à poser – et c'est là que ça devient très intéressant - vous pouvez également demander à ChatGPT d'exécuter certaines tâches comme la rédaction d'un article, l'écriture d'un code ou encore un calcul, aussi complexe soit-il, le tout en quelques secondes.

Vous l'aurez compris, ChatGPT est un outil puissant et très performant. Son arrivée a été comparée à celle d'Internet, par Bill Gates, fondateur de Microsoft. Il estime d'ailleurs que le lancement de cette nouvelle plateforme engendrera une révolution au même titre que le lancement d'Internet.

Tout ce bruit autour du logiciel nous pousse donc à nous poser des questions tout à fait légitimes : quelles seront les conséquences d'une telle plateforme, notamment sur le monde de la finance ? Cet impact sera-t-il plutôt néfaste ou positif ? ChatGPT sera-t-il viable sur le long terme ?

Quel impact sur la finance ?

Tandis que beaucoup y voient un outil révolutionnaire facilitant l'éducation et la collecte d'informations sur un sujet en particulier, notamment la finance ; d'autres, plus sceptiques, y voient une forme de menace pour les métiers de la finance sur le long terme. Mais qu'en est-il réellement ?

Le premier usage de ChatGPT que l'on peut envisager dans le domaine de la finance est de l'utiliser comme outil de reporting grâce à sa capacité d'extraire et analyser un grand nombre de données. En plus de l'analyse de données boursières, pour les calculs ou la programmation, la plateforme permettrait donc aux professionnels de la finance de gagner un temps considérable tout en espérant minimiser le taux d'erreurs pouvant être commises. En outre, ChatGPT serait plus à même de détecter certaines défaillances ou de repérer des tendances qui pourraient de prime abord échapper à l'esprit humain. C'est également cet usage de l'intelligence artificielle que l'on déploie en imagerie médicale diagnostique : détecter les signaux faibles extrêmement précoces lorsqu'ils ne sont pas encore visibles par l'œil humain. On trouve donc en ChatGPT un outil d'aide à la décision pour des cas que nos capacités d'êtres humains ne sauraient aborder en toutes circonstances, par exemple dans les situations exceptionnelles difficilement modélisables.

L'utilisation d'une telle plateforme pourrait également résulter en une hausse de la compétitivité pour les entreprises du milieu de la finance. En effet, si toutes les sociétés d'analyse financière ont le même outil à leur portée, elles seront alors capables dans une certaine mesure de proposer des services qui se valent quant à leur qualité, d'où une compétitivité plus accrue.

Paradoxalement, si tout le monde propose la même chose, il n'y a plus d'avantage concurrentiel ni de spécificité de l'offre de service, et c'est une perte de compétitivité ; les services financiers devenant une commodité, donc entraînant une perte de valeur.

Malgré tout cet apport dont témoigne la plateforme d'OpenAI, beaucoup craignent des conséquences néfastes sur les métiers de la finance, à juste titre.

Si comme évoqué plus haut, ChatGPT venait à coder les algorithmes utiles à la gestion financière d'une entreprise, certains emplois risqueraient d'être menacés à commencer par tous ceux relatifs à une saisie répétitive de données.

Ce sont surtout les développeurs et spécialistes de la programmation et finalement les analystes financiers eux-mêmes qui pourraient être directement concurrencés par l'IA. Car si ChatGPT est en mesure d'effectuer des analyses et des projections boursières solides, les entreprises de la finance auront tout intérêt à remplacer leur main d'œuvre potentiellement coûteuse par un seul outil pouvant exécuter le même travail en moins de temps et pour moins d'argent.

Et sur le long terme ?

Tout cela étant dit, la réalité diffère souvent des espoirs et projections sur le papier : si ChatGPT présente de nombreux avantages et une opportunité pour tous de s'éduquer et d'assouvir sa curiosité sur une vaste panoplie de thématiques, la plateforme présente également des limites.

Tout d'abord, et c'est là le grand point faible de ChatGPT, ce dernier manque de données en temps réel. Il est effectivement bon à savoir que ChatGPT n'est pas connecté à Internet : il est capable de fournir des réponses en s'appuyant sur la base de données qui a été source de son apprentissage, mais n'y est pas connecté. Aussi large cette base de données puisse-t-elle être, elle n'est pas infinie et plus important encore, elle ne se met pas à jour ; ce qui fait que la plateforme n'est pas apte à fournir des renseignements relatifs à des données ultérieures à septembre 2021. Dans le monde de la finance, où les données varient toutes les minutes et où le moindre changement de contexte peut avoir un impact notable sur la dynamique des marchés, un tel défaut est un frein majeur pour l'exploitation et l'analyse de données en temps réel. Ce point est néanmoins en cours de traitement et le problème devrait être résolu rapidement.

Mais ChatGPT présente également une autre limite qui n'est pas des moindres : la question des droits d'auteurs. En effet, la plateforme se nourrit de sources en libre accès sur Internet, mais ces dernières ne sont pas pour autant nécessairement libres de droits. Et même si ChatGPT est en mesure de reformuler ses phrases et ses réponses quand on le lui demande, il n'est pas peu probable que des segments rédigés appartiennent à des personnes tierces.

Il faut aussi garder à l'esprit que ChatGPT n'a pas été spécialement conçu pour la finance et que des IA concurrentes spécialisées dans ce domaine, telles que BloombergGPT, remettent en cause sa viabilité dans ce milieu.

Enfin, l'intelligence artificielle d'OpenAI aura beau être entraînée, certaines réponses pourraient tout à fait être erronées, voire parfois inventées. C'est donc un outil à manipuler avec beaucoup de prudence et d'attention ; les êtres humains commettent naturellement des erreurs mais les IA ne sont pas non plus à l'abri d'en commettre. Cela pose la question de la responsabilité de la fiabilité de l'information fournie, dès lors que ChatGPT est utilisé dans le cadre d'un service facturé à des clients. Cela pose également le sujet de la responsabilité dans la prise de décision, un robot ne pouvant endosser cette charge, ne serait-ce que d'un point de vue contractuel et juridique.

Voici une illustration de la capacité de ChatGPT à comprendre une question et à y répondre de manière cohérente, tout en commettant une erreur pourtant simple à éviter :

À la question « Pouvez-vous réaliser une moyenne mobile sur une série de données boursières avec Python ? », ChatGPT a répondu « Pour réaliser une moyenne mobile sur une série de données boursières, voici comment procéder en utilisant Python avec la bibliothèque Pandas :

import pandas as pd # Supposons que vous ayez une série de données boursières dans un DataFrame appelé "df" # avec une colonne "Date" pour les dates et une colonne "Close" pour les prix de clôture # Convertir la colonne "Date" en type datetime si elle n'est pas déjà en datetime df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date']) # Tri des données par ordre croissant de date (si elles ne sont pas déjà triées) df.sort_values(by='Date', inplace=True) # Définir la période de la moyenne mobile, par exemple 50 jours periode_moyenne_mobile = 50 # Calculer la moyenne mobile en utilisant la méthode rolling() de Pandas df['Moyenne Mobile'] = df['Close'].rolling(window=periode_moyenne_mobile).mean() # Afficher les résultats print(df[['Date', 'Close', 'Moyenne Mobile']]) »

Ce code est dans sa logique et sa structure tout à fait correct, mais il manque la définition de la variable df qui est une étape basique pour coder avec Python.

Conclusion

ChatGPT est une plateforme récente, et il est encore difficile de se positionner quant à son usage futur et sa viabilité dans le monde de la finance ou d'estimer son impact positif ou négatif. Toutefois, il est certain que ChatGPT est un outil puissant et prometteur, qui ne manquera pas d'être expérimenté dans le domaine de la finance, comme dans les autres secteurs d'activité.

Il ne faut cependant jamais oublier que si des plateformes comme ChatGPT existent, c'est bien grâce à l'expertise et la rigueur humaine ; plutôt que de voir en l'intelligence artificielle une menace pour les êtres humains, il serait intéressant d'y voir une intelligence complémentaire à la nôtre.

Réalisé par Elio Sawaya avec l'aide de Marc Dagher et Maxime Del Ben

Article initialement publié sur DT Expert