Charwood: le titre grimpe après un contrat avec Verallia information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 12:11









(CercleFinance.com) - Le titre Charwood Energy signe l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris jeudi après la conclusion avec Verallia d'un contrat portant sur l'approvisionnement en gaz vert du groupe verrier français.



La société, qui conçoit et installe des équipements de production d'énergie renouvelable valorisant la biomasse, a annoncé hier soir la signature d'un

contrat de vente de 'syngaz' pour une durée de 21 ans.



Ce contrat dit 'corporate PPA' prévoit la construction et l'exploitation, au sein de l'usine Verallia de Cognac, d'une centrale de production de de gaz via un processus de pyrogazéification que Charwood détiendra en propre.



Le démarrage de la construction de la centrale est programmé pour le 1er semestre 2025 en vue d'une mise en service anticipée pour le 1er trimestre 2027.



Cette centrale de production de syngaz permettra à Verallia d'économiser 6.000 tonnes de CO2 par an, soit 84,5% de décarbonation par rapport au gaz naturel.



A la Bourse de Paris, l'action Charwood grimpait de 25% dans le sillage de cette nouvelle, ce qui porte à 82% sa progression depuis le début de l'année.



'Au-delà des chiffres du projet, nous accueillons très positivement cette nouvelle car elle (1) ouvre la voie à de nouvelles signatures et (2) marque un tournant dans l'equity story de Charwood qui va devenir, dès 2027, producteur pour compte propre', se félicitent dans une note les analystes d'Euroland.



La société de Bourse réitère en conséquence sa recommandation d'achat et conserve son objectif de cours de 5,50 euros.





Valeurs associées CHARWOOD ENERGY 4,38 EUR Euronext Paris +21,67%