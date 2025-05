Charwood Innovation, filiale de Charwood Energy, lance une émission obligataire d’un montant maximum de 1,5 M€ sur LITA.co, plateforme de référence en investissement durable

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), acteur innovant de la transition énergétique par la biomasse, annonce aujourd’hui le lancement d’une émission obligataire via LITA.co, une plateforme de financement participatif permettant d’investir dans les entreprises engagées dans la transition écologique et sociale. Le montant maximal de cette émission est fixé à 1,5 M€.



Adrien Haller, Président-directeur Général et fondateur de Charwood Energy déclare :

« Nous sommes fiers de lancer cette émission sur LITA.co, dont l’engagement en faveur de l’économie durable s’aligne parfaitement avec nos valeurs. Cette opération offre à Charwood Innovation l’opportunité d’élargir ses perspectives, avec le soutien d’épargnants partageant notre mission d’offrir aux industriels et aux collectivités un mix énergétique plus vert et plus performant. »



L’émergence du gaz vert pour répondre aux exigences de décarbonation

Avec 45 % de la consommation énergétique nationale, la chaleur reste encore majoritairement dépendante du gaz naturel, une ressource fossile émettrice de CO₂ et aux coûts très fluctuants.

La part des énergies renouvelables dans ce mix reste insuffisante et les industriels, tout comme les collectivités, se heurtent à un manque de dispositifs énergétiques adaptés à la valorisation de leurs biocombustibles souvent non standardisés.