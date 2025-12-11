Charwood Energy sécurise le financement de sa première centrale de syngaz détenue en propre pour alimenter le site de Verallia France en gaz vert

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce la finalisation du financement de sa première centrale de production de syngaz pour compte propre.

Cette centrale viendra alimenter en énergie verte le site industriel de Verallia France à Cognac, filiale du Groupe Verallia, leader européen et troisième producteur mondial d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires.

La validation du plan de financement de cette première unité de production de syngaz marque une étape majeure pour Charwood Energy qui valide sa stratégie de développement de revenus récurrents sur le long terme.