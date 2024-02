Charwood Energy renforce les capacités de production de son site de Saint-Nolff en Bretagne

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce l’extension de son unité de production située à Saint-Nolff (Morbihan), siège de l’entreprise.

Le site de production de Saint-Nolff a bénéficié de deux extensions successives depuis son installation initiale en 2013 et dispose aujourd’hui d’une surface totale de production de 1 750 m2.

Il est doté d’équipements de dernière génération pour répondre à une demande croissante des collectivités et des industriels qui souhaitent substituer l’utilisation d’énergie fossile en énergie renouvelable et contribuer à la décarbonation de l’économie.