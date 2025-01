Charwood Energy remporte la conception-réalisation d’un réseau de chaleur innovant clé en main pour la communauté de communes des Sablons, dans l’Oise

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce que la communauté de communes des Sablons vient de lui confier la conception et la réalisation d’une chaufferie biomasse pour alimenter en énergie renouvelable deux bâtiments publics (piscine et gymnase) à Méru dans le département de l’Oise.

Avec ce projet novateur, la communauté de communes franchit une étape majeure dans sa transition énergétique avec l’utilisation du miscanthus comme combustible biomasse, une culture énergétique locale et respectueuse de l’environnement.

Face aux enjeux de transition énergétique, la communauté de communes des Sablons a lancé un projet d’envergure pour diversifier ses sources d'énergie. Le projet s'inscrit dans le cadre du Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET), visant à promouvoir les énergies renouvelables et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le choix audacieux du miscanthus, plante pérenne cultivée localement, illustre l’engagement de la communauté de communes en faveur de solutions durables de proximité.