Charwood Energy publie des résultats annuels 2025 en forte amélioration



• Croissance du chiffre d’affaires de +86%

• Forte amélioration de la rentabilité opérationnelle

• Réduction de la perte nette de plus de 40%



Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, publie des résultats pour l’exercice 2025 en forte amélioration.

Les comptes annuels 2025 ont été arrêtés lors du Conseil d’administration du 24 avril 2026. Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en cours d’établissement. Le rapport financier annuel sera mis à disposition sur le site internet de la Société au plus tard le 30 avril 2026.