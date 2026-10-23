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Charwood Energy : Modification du calendrier financier
information fournie par Boursorama CP 23/10/2026 à 17:45

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Communiqué de presse CHARWOOD ENERGY

Modification du calendrier financier

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, informe que la publication de ses résultats semestriels 202 6 est avancée au lundi 26 octobre 2026 avant bourse (au lieu du lundi 26 octobre 2026 après bourse ).

A propos de Charwood Energy

Convaincu que la biomasse est une des clés pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, Charwood Energy conçoit, installe et entretient des solutions sur mesure de production d’énergie renouvelable valorisant la biomasse.

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