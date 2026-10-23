Communiqué de presse CHARWOOD ENERGY
Modification du calendrier financier
Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, informe que la publication de ses résultats semestriels 202 6 est avancée au lundi 26 octobre 2026 avant bourse (au lieu du lundi 26 octobre 2026 après bourse ).
A propos de Charwood Energy
Convaincu que la biomasse est une des clés pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, Charwood Energy conçoit, installe et entretient des solutions sur mesure de production d’énergie renouvelable valorisant la biomasse.
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