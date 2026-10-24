La garde à vue du suspect de l'attaque de Trappes prolongée

Le président français Macron à Trappes après une fusillade meurtrière

La ‌garde à vue du suspect de ​l'attaque commise vendredi dans les Yvelines, qui a fait un mort et quatre blessés ​graves, dont une fillette de 12 ans, a ​été prolongée, a annoncé ⁠samedi le parquet national antiterroriste (PNAT).

Trois membres ‌de son entourage familial et amical ont en outre été placés en ​garde ‌à vue vendredi soir et dans ⁠la nuit, a ajouté le PNAT.

L'auteur de l'attaque circulait à bord d'une voiture ⁠et a ‌ouvert le feu à l'arme automatique ⁠sur des passants.

Le PNAT a ouvert ‌une enquête du chef de "tentatives ⁠d'assassinats en relation avec une entreprise ⁠terroriste, avec ‌la circonstance que les faits ont été ​commis à ‌raison de l’appartenance vraie ou supposée, à une prétendue race, ​une ethnie, une nation ou une religion déterminée".

Le président de la ⁠République Emmanuel Macron, qui s'est rendu vendredi soir à Trappes, l'une des villes où a eu lieu cette attaque, l'a qualifiée d'"attentat terroriste" à "caractère raciste avéré".

(Rédigé par ​Bertrand Boucey)