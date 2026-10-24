La garde à vue du suspect de l'attaque de Trappes prolongée

Le président français Macron à Trappes après une fusillade meurtrière
La garde à vue du suspect de l'attaque commise vendredi dans les Yvelines, qui a fait un mort et quatre blessés graves, dont une fillette de 12 ans, a été prolongée, a annoncé samedi le parquet national antiterroriste (PNAT).
Trois membres de son entourage familial et amical ont en outre été placés en garde à vue vendredi soir et dans la nuit, a ajouté le PNAT.
L'auteur de l'attaque circulait à bord d'une voiture et a ouvert le feu à l'arme automatique sur des passants.
Le PNAT a ouvert une enquête du chef de "tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, avec la circonstance que les faits ont été commis à raison de l’appartenance vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée".
Le président de la République Emmanuel Macron, qui s'est rendu vendredi soir à Trappes, l'une des villes où a eu lieu cette attaque, l'a qualifiée d'"attentat terroriste" à "caractère raciste avéré".
(Rédigé par Bertrand Boucey)
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