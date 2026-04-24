Charter Communications en recul : la société perd plus d'abonnés haut débit que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril -

** L'action du fournisseur d'accès Internet haut débit et de télévision par câble Charter Communications CHTR.O recule de 3,6% à 232,99 $ avant l'ouverture du marché

** La société perd 120.000 clients haut débit selon , contre une estimation de 100.036 pertes par Visible Alpha

** Elle a ajouté 360.000 lignes mobiles au premier trimestre, contre 431.920 selon les estimations de VA

** CHTR annonce un chiffre d'affaires de 13,56 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 13,55 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action a progressé de 15,8% depuis le début de l'année