Charter chute après la rétrogradation de Wells Fargo à "sous-pondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 janvier - ** Les actions du fournisseur de services à large bande et de télévision par câble Charter Communications
CHTR.O chutent de 1,5 % à 203,62 $ avant le marché
** Wells Fargo abaisse la note de l'action à "sous pondération" de "égale pondération"
** La société de courtage réduit le PT de 240 $ à 180 $, ce qui implique une baisse de 12,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La note moyenne de 23 analystes est "hold"; le PT médian est de 290 $ - données compilées par LSEG
** Les actions ont baissé de 39,1 % en 2025
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer