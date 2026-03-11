Cathay Pacific vise une hausse de son trafic passagers malgré le contexte "instable"

( AFP / ADEK BERRY )

La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a indiqué mercredi s'attendre à une augmentation de 10% de son trafic passagers en 2026 malgré un environnement géopolitique "instable", sur fond de guerre au Moyen-Orient.

Son bénéfice net part du groupe a augmenté de 9,5% en 2025 à 10,8 milliards de dollars hongkongais (1,19 milliard d'euros), tandis que le chiffre d'affaires a bondi de 11,9% à 117 milliards (12,8 milliards d'euros).

Le groupe a également annoncé un deuxième acompte sur dividende de 0,64 HK$ par action, portant le dividende total de l’année à 0,84 HK$ par action, soit 5,2 milliards dollars Hongkongais.

Les coûts globaux de Cathay ont augmenté en raison de la croissance des capacités, les coûts nets de carburant ayant progressé de 11,2%.

La société a indiqué qu’elle prévoyait de réduire son exposition au risque de fluctuation des prix du carburant en couvrant sa consommation prévue.

"L'environnement géopolitique mondial actuel est instable, provoquant des changements inattendus dans les flux de trafic passagers et de fret ainsi que dans les prix du kérosène", a déclaré le président Patrick Healy dans un communiqué.

"Nous nous attendons à augmenter notre capacité passagers d'environ 10% en 2026 à mesure que nous ajouterons des fréquences et des destinations à notre réseau, ce qui contribuera également à accroître la capacité de fret", a-t-il soutenu.

"Les perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement et l'inflation des coûts continuent d'avoir un impact sur la livraison de nouveaux avions, de produits cabine et de pièces détachées", a-t-il souligné.

La compagnie aérienne a également annoncé que de nouveaux vols vers l'Europe allaient entrer en opération en mars pour répondre à la demande.

Tous les vols du mois de mars vers Dubaï et Ryad ont été annulés cette semaine, Cathay ayant prolongé la suspension provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

Les inquiétudes quant aux ressources énergétiques liées à la guerre ont fait grimper les prix du pétrole, poussant certaines compagnies aériennes asiatiques à augmenter le prix des billets.

"Avec le coût du carburant constituant une dépense d’exploitation importante, la flambée des prix du kérosène devrait pénaliser les bénéfices au moins pour le trimestre de juin", a déclaré Lorraine Tan, directrice de la recherche actions chez Morningstar, dans une note du 3 mars sur les compagnies aériennes asiatiques.

Les transporteurs couvrent tous une partie de leurs coûts de carburant, mais les marges pourraient malgré tout être affectées, a indiqué Mme Tan.

Une autre compagnie hongkongaise, Hong Kong Airlines a annoncé mardi qu’elle augmenterait la surcharge carburant sur la plupart de ses vols à partir de jeudi.