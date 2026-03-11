 Aller au contenu principal
Eurazeo perd encore 403 millions d'euros en 2025, malgré une collecte record
information fournie par Boursorama avec AFP 11/03/2026 à 08:20

La société d'investissement Eurazeo a enregistré une perte de 403 millions d'euros en 2025, très légèrement réduite comparé à celle enregistrée un an plus tôt, pâtissant de la baisse du dollar et malgré une collecte record, a-t-elle annoncé mercredi.

L'entreprise a enregistré une collecte record de 5,5 milliards d'euros (+28%) auprès de ses clients l'an dernier et des commissions de gestion en hausse de 3%, à 435 millions d'euros.

Le total des actifs sous gestion a augmenté de 8% sur un an à fin 2025, à 39 milliards d'euros.

Eurazeo reste toutefois dans le rouge sur l'année, avec une perte nette part du groupe de 403 millions d'euros, un peu moins lourde qu'en 2024 (430 millions d'euros).

Ce résultat s'explique principalement par une variation comptable de la valeur de son portefeuille, frappée par "une dépréciation du dollar" pesant pour 300 millions d'euros.

La société se félicite néanmoins de la croissance de son activité de gestion dans un marché "mondial en baisse de 7%", a estimé l'un des deux coprésidents du directoire, William Kadouch-Chassaing, devant des journalistes.

Eurazeo gère des sommes issues de son propre bilan ou qui lui sont confiées par ses 500 clients investisseurs institutionnels (assureurs, banquiers, fonds de pensions) et particuliers fortunés.

Ce montant est investi au capital d'entreprises (start-up ou plus grands groupes) qu'Eurazeo accompagne dans leur développement. Après quelques années, la société revend ses parts, espérant une plus-value.

L'an passé, Eurazeo a d'ailleurs accéléré la rotation de ses actifs avec 3,1 milliards d'euros de cessions, notamment ses parts dans l'assureur Albingia ou le vendeur de croquettes Ultra Premium Direct pour 140 millions d'euros.

Sur ces deux opérations, le groupe a récupéré plus de deux fois sa mise de départ.

Pour 2026, le groupe français prévoit de distribuer environ 400 millions d'euros à ses actionnaires via un versement de dividendes et des rachats d'actions, contre près de 600 millions d'euros en 2025.

Concernant la situation géopolitique et la guerre au Moyen-Orient, "nous n'observons pas de changement pour l'instant dans la levée des fonds, mais tout dépendra de la durée de ce qu'il se passe", a noté auprès de l'AFP William Kadouch-Chassaing.

Valeurs associées

EURAZEO
43,7800 EUR Euronext Paris -2,62%

  • 09:10

    On fait des collectes record, on vend des société et récupérant 2 fois la mise, mais on fait des pertes énormes aussi

