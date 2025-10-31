 Aller au contenu principal
Charter chute à la suite d'une baisse plus importante que prévu du nombre d'abonnés à la large bande au troisième trimestre
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions du fournisseur de services à large bande et de télévision par câble Charter Communications

CHTR.O chutent de 3,8 % à 222,07 $ avant le marché

** CHTR annonce une perte de 109 000 clients internet au 3ème trimestre, contre une baisse attendue de 82 950, selon Visible Alpha.

** La société a perdu 70 000 clients vidéo au troisième trimestre, contre une baisse de 294 000 au cours de la même période de l'année précédente

** La société déclare des revenus de 13,67 milliards de dollars au troisième trimestre, manquant l'estimation des analystes de 13,74 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** CHTR a ajouté 493 000 lignes mobiles, moins que les 545 000 ajouts d'il y a un an

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 33 % cette année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

