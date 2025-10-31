Charter chute à la suite d'une baisse plus importante que prévu du nombre d'abonnés à la large bande au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
31 octobre - ** Les actions du fournisseur de services à large bande et de télévision par câble Charter Communications
CHTR.O chutent de 3,8 % à 222,07 $ avant le marché
** CHTR annonce une perte de 109 000 clients internet au 3ème trimestre, contre une baisse attendue de 82 950, selon Visible Alpha.
** La société a perdu 70 000 clients vidéo au troisième trimestre, contre une baisse de 294 000 au cours de la même période de l'année précédente
** La société déclare des revenus de 13,67 milliards de dollars au troisième trimestre, manquant l'estimation des analystes de 13,74 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG
** CHTR a ajouté 493 000 lignes mobiles, moins que les 545 000 ajouts d'il y a un an
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 33 % cette année
