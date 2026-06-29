Charter bondit après l'annonce de négociations avec SpaceX en vue d'un partenariat dans le domaine de la téléphonie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours)

29 juin - ** Les actions de Charter Communications ( CHTR.O ), fournisseur d'accès à Internet, progressent d'environ 20% à 160,10 dollars en pré-ouverture

** La société évoque un partenariat avec SpaceX SPCX.O concernant les téléphones mobiles aux États-Unis, a rapporté Bloomberg vendredi

** SpaceX propose déjà un service de connexion directe aux téléphones portables avec T-Mobile TMUS.O aux États-Unis; CHTR pourrait acheminer une partie de ce trafic téléphonique, selon l’article

** Six des 25 courtiers attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 13 “conserver” et six “vendre” ou supérieure; leur objectif de cours médian est de 225 $ – donnéescompilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse d'environ 40% depuis le début de l'année, contre une baisse de 2,6% pour l'indice S&P 500 des services de communication

.SPLRCS