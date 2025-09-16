Charlie Javice mérite 12 ans de prison pour avoir escroqué JPMorgan, selon les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Javice condamnée pour une fraude de 175 millions de dollars

Les procureurs qualifient d'audacieuse la conduite de Mme Javice

Mme Javice affirme qu'elle a assumé "l'entière responsabilité"

par Jonathan Stempel

Charlie Javice , l'entrepreneuse reconnue coupable d'avoir fraudé JPMorgan Chase

JPM.N en achetant sa startup d'aide financière aux universités Frank pour 175 millions de dollars, devrait passer 12 ans en prison pour ses crimes, ont déclaré les procureurs américains.

Dans un document déposé lundi soir au tribunal fédéral de Manhattan, les procureurs ont déclaré que la fraude de Mme Javice reflétait "sa cupidité et son ambition personnelles", impliquant une tromperie soutenue, une obstruction et d'autres caractéristiques des crimes en col blanc les plus graves.

Ils ont également déclaré que Mme Javice, âgée de 33 ans, "n'a absolument pas assumé sa conduite effrontée", ayant attendu le 12 septembre pour assumer ce qu'elle a appelé "l'entière responsabilité" dans une lettre demandant l'indulgence du juge qui la condamnera.

"Javice a mené un plan criminel audacieux et à multiples facettes, fondé sur une conduite trompeuse soutenue", ont déclaré les procureurs. "Une condamnation à une peine de prison ferme ou à une peine approchante, ce qui semble être ce que Javice demande, serait tout à fait inadéquate

Les avocats de Javice n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

En mars,

les jurés ont reconnu Javice coupable des quatre chefs d'accusation retenus contre elle: fraude bancaire, fraude en matière de valeurs mobilières, fraude électronique et association de malfaiteurs.

Sa condamnation est prévue pour le 29 septembre. Les procureurs veulent également que Javice confisque 29,7 millions de dollars et paie 300,9 millions de dollars en restitution, y compris pour les frais juridiques de JPMorgan.

Javice a fondé Frank en 2017 et a été félicitée pour avoir simplifié l'aide financière aux étudiants et aux parents. Elle est devenue une étoile montante de la finance et est apparue sur la liste des "30 Under 30" du magazine Forbes en 2019.

UN "MANQUE DE JUGEMENT", SELON LES AVOCATS DE JAVICE

JPMorgan a acheté Frank en septembre 2021, mais s'est trouvée dans l'incapacité d'envoyer par courrier électronique une grande partie de la base de clients revendiquée par Javice, et a conclu qu'elle avait falsifié sa liste de clients. Les procureurs ont déclaré que Javice prétendait avoir 4,25 millions de clients , mais que le nombre réel était plus proche de 300 000. Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, a qualifié l'achat de Frank d'"énorme erreur"

La peine de 12 ans est plus courte que la peine minimale de 22 ans recommandée par les directives fédérales, ont indiqué les procureurs.

Dans une requête déposée le 8 septembre, les avocats de Mme Javice ont demandé une peine nettement plus courte, qualifiant le "manque de jugement" de Mme Javice d'aberration dans une vie par ailleurs respectueuse de la loi.

Ils ont également minimisé ses crimes, affirmant que l'impact sur JPMorgan n'était "pas conséquent" étant donné la taille de la banque.

Dans sa lettre au juge Alvin Hellerstein, qui prononcera la sentence, Mme Javice a déclaré: "J 'accepte le verdict du jury : "J'accepte le verdict du jury et j'assume l'entière responsabilité de mes actes. Il n'y a pas d'excuses, seulement des regrets - je suis vraiment désolée" Le coaccusé deMme Javice, Olivier Amar, qui était le directeur de la croissance de Frank, a été condamné pour les mêmes chefs d'accusation qu'elle. Sa condamnation est prévue pour le 20 octobre.

L'affaire est la suivante: US v Javice et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 23-cr-00251.