Charles Schwab s’associe à Cboe pour se lancer sur le marché des prédictions, selon le WSJ

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Charles Schwab SCHW.N s’associe à Cboe Global Markets CBOE.Z pour lancer des contrats d’options “tout ou rien” permettant aux clients de parier par “oui” ou par “non” sur la performance de l’indice S&P 500, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Selon cet article, Schwab proposera à ses clients, dans les mois à venir, des options binaires qui rapportent un montant fixe en espèces ou rien du tout, en fonction de la performance de l’indice.

Charles Schwab n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Une source proche du dossier a confirmé que le Cboe collaborait avec Charles Schwab pour proposer ces produits, mais n’a pas donné plus de détails.

Les marchés de prédiction ont connu un essor fulgurant lors de l’élection présidentielle américaine de 2024 et sont devenus une classe d’actifs permettant aux investisseurs de parier sur divers événements, allant de la politique monétaire aux tournois sportifs. Des plateformes de trading telles que Robinhood

HOOD.O et Interactive Brokers IBKR.O ont lancé des contrats sur événements ces derniers mois.

Selon le Wall Street Journal, Schwab s'apprête également à lancer une offre d'options intégrant une fonctionnalité du Cboe qui permet aux traders de percevoir un gain partiel s'ils ont globalement raison, même si le cours de clôture de l'indice ne correspond pas exactement à leurs prévisions.