Charles Schwab rachète la plateforme d'actions privées Forge Global pour un montant de 660 millions de dollars
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 12:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de contexte; mise à jour des actions au paragraphe 3)

Charles Schwab SCHW.N a accepté jeudi d'acheter la plateforme d'actions privées Forge Global

FRGE.N , dans le cadre d'une transaction évaluée à 660 millions de dollars, alors que les entreprises de Wall Street cherchent à répondre à la demande croissante des investisseurs pour l'accès aux startups à forte croissance.

Les grandes institutions financières développent des services qui permettent à leurs clients d'accéder à des sociétés privées et d'offrir des liquidités sur les actions avant l'introduction en bourse, afin de répondre à la demande croissante des investisseurs pour une exposition précoce à des start-ups à croissance rapide.

La valeur par action de l'opération, de 45 dollars, représente une prime d'environ 72 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action. Les actions de Forge Global ont fait un bond de 65 % dans les échanges avant bourse à la suite de cette nouvelle.

Certaines des startups les plus précieuses au monde choisissent de rester privées plus longtemps, en levant des capitaux sur les marchés privés plutôt que de procéder à des introductions en bourse.

Des sociétés telles que OpenAI, fabricant de ChatGPT, SpaceX d'Elon Musk et Bytedance, société mère de TikTok, affichent désormais des valorisations qui rivalisent ou dépassent celles de plusieurs grandes entreprises du S&P 500, réduisant ainsi l'écart d'influence entre les marchés publics et les marchés privés.

Les investisseurs cherchent à s'exposer à ces entreprises à croissance rapide, et les sociétés de services financiers s'efforcent de répondre à cette demande.

Le mois dernier, le géant de Wall Street Morgan Stanley

MS.N a accepté d'acquérir la plateforme d'actions privées EquityZen , un rival de Forge Global.

Forge Global a été introduite en bourse en 2021 par le biais d'un accord en blanc avec une société d'acquisition spéciale. Son action a bondi de 87 % cette année, les médias ayant rapporté que la société s'était mise en vente et avait reçu des propositions de rachat.

Elle exploite une place de marché par l'intermédiaire de laquelle les investisseurs ont acheté et vendu pour plus de 17 milliards de dollars d'actions de sociétés privées.

Charles Schwab propose à ses clients des services de gestion de patrimoine, de courtage en valeurs mobilières, de banque et de conseil financier. Sa capitalisation boursière est d'environ 170 milliards de dollars et elle gère quelque 11,6 billions de dollars d'actifs de clients.

Les entreprises prévoient de conclure l'opération au cours du premier semestre 2026.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CHARLES SCHWAB
93,740 USD NYSE -0,11%
FORGE GLB HLDG
26,180 USD NYSE +0,31%
MORGAN STANLEY
165,230 USD NYSE +0,74%
