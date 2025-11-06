"La Chine va gagner la course à l'IA!" : le patron de Nvidia alerte les Etats-Unis

Jensen Huang exhorte les autorités américaines à "prendre les devants" pour contrer les politiques de subventions massives menées par le régime chinois dans le domaine des semi-conducteurs.

Jensen Huang, PDG de Nvidia, à Washington DC, le 28 octobre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANNA MONEYMAKER )

Qui sortira vainqueur de la bataille des puces? Le PDG de Nvidia , Jensen Huang, a averti mercredi 5 novembre que la Chine allait "gagner la course" au développement de l'intelligence artificielle de nouvelle génération, appelant Washington à accélérer ses efforts.

Le dirigeant du géant américain des puces électroniques a déclaré au Financial Times que les subventions énergétiques accordées par Pékin stimulaient les capacités chinoises dans le secteur des semi-conducteurs de pointe utilisés pour alimenter la technologie de l'IA.

"La Chine va gagner la course à l'IA", a-t-il dit lors d'un événement à Londres, selon le journal britannique. "Comme je le dis depuis longtemps, la Chine a quelques nanosecondes de retard sur les États-Unis en matière d'IA", a-t-il ajouté dans une déclaration publiée sur X par Nvidia. "Il est essentiel que les États-Unis prennent les devants et attirent les développeurs du monde entier pour remporter la course", a-t-il souligné.

Notamment impliquée dans la campagne d'investissements massifs menée par OpenAI, la société californienne Nvidia est devenue la semaine dernière la première entreprise au monde à atteindre une valeur de 5.000 milliards de dollars, même si sa capitalisation boursière a depuis reculé à environ 4.700 milliards de dollars.

Les puces haut de gamme de Nvidia, utilisées pour former et alimenter les systèmes d'IA générative, ne sont actuellement pas vendues en Chine en raison des préoccupations des États-Unis en matière de sécurité nationale et des interdictions du gouvernement chinois. Au début de la semaine, la Maison Blanche a déclaré qu'elle n'était toujours pas disposée à autoriser Nvidia à vendre son modèle de puce avancé Blackwell en Chine.

Le PDG de Nvidia pointe les dangers des barrières prônées par Trump

Les États-Unis ont invoqué le risque de donner un avantage militaire à la Chine pour justifier cette interdiction.

M. Huang a demandé à plusieurs reprises à Washington d'assouplir ses restrictions sur les exportations de puces Nvidia, affirmant que cette politique ne ferait qu'aider la Chine à faire progresser sa propre technologie. "Mais nous devons aussi être en Chine pour gagner l'adhésion de leurs développeurs. Une politique qui fait perdre à l'Amérique la moitié des développeurs d'IA du monde n'est pas bénéfique à long terme, c'est à nous qu'elle nuit davantage" , avait affirmé le patron de Nvidia à Washington fin octobre.