La nouvelle Twingo électrique, 3e voiture "revival" de Renault

Renault dévoile la nouvelle Twingo E-Tech, une voiture électrique, près de Paris.

Renault Group a dévoilé jeudi sa nouvelle Twingo électrique développée en deux ans seulement grâce à l'apport de l'ingénierie chinoise, troisième voiture "néo rétro" de l'ère De Meo pour tenter de doper les ventes d'électriques grâce à un tarif inférieur cette fois à 20.000 euros.

La petite citadine, dont un prototype fut l'attraction de la journée investisseurs consacrée à Ampère, la division électrique et logiciel du groupe au losange, à l'automne 2023, est fabriquée à Novo Mesto, en Slovénie, et sera commercialisée début 2026.

Dans sa version finale, elle reprend toujours la silhouette de son aînée de 1992 - mais plus longue de 36 cm - et lui emprunte notamment le regard malicieux de ses phares ronds, dans la lignée du "revival" de plusieurs best-sellers Renault décidé par l'ancien directeur général Luca de Meo parti diriger le groupe de luxe Kering.

Pour redresser le constructeur automobile français, il avait joué à fond la carte de la nostalgie heureuse sur fond de musique pop des années 1980 et 90, en commençant par la Renault 5, suivie de la Renault 4, toutes deux également proposées désormais uniquement en version électrique.

"Ce que j'aime dans Twingo E-Tech electric, c'est qu'elle parvient à être à la fois un hommage à ses origines et un bond vers l'avenir", a dit le directeur général de la marque Renault et "Chief growth officer" du groupe Renault, Fabrice Cambolive, cité dans un communiqué.

François Provost, qui a succédé à Luca de Meo cet été, a déclaré qu'il entendait maintenir lui aussi un rythme soutenu de nouveaux lancements au cours des prochaines années, mais sans dire si d'autres clins d'oeil à des modèles passés emblématiques étaient encore dans les cartons.

FABRICATION EUROPÉENNE, BATTERIE ET MOTORISATION CHINOISES

En trois générations, la Twingo s'est vendue à plus de 4,1 millions d'exemplaires dans 25 pays. Mais son segment de marché - quatre places, moins de quatre mètres de long - s'est considérablement réduit en Europe au cours des décennies passées, les constructeurs se retirant les uns après les autres d'un segment "A" jugé peu rentable.

La Commission européenne pourrait redonner des couleurs à cette catégorie de voitures si elle décide en décembre de lui aménager un cadre réglementaire avantageux.

Pour accélérer sa mise sur le marché et réduire le coût du programme, Renault a lancé la conception de la nouvelle Twingo au Technocentre, en France, mais le développement s'est poursuivi avec le concours du centre de R&D du groupe à Shanghai, ACDC.

"Cette entité a permis d'accélérer le projet en s'appuyant sur l'écosystème local et des partenaires industriels nouveaux", a expliqué Renault dans son communiqué.

La voiture est assemblée en Europe, mais elle embarque une petite batterie LFP de 27,5 kWh - première utilisation de cette chimie abordable par Renault - du chinois CATL ainsi qu'un moteur électrique de 82 ch du chinois Shanghai e-drive. Elle ne sera également proposée qu'en quatre couleurs de carrosserie, contre parfois près de dix auparavant.

Renault avait caressé l'idée que le groupe Volkswagen partage avec lui l'utilisation de l'architecture du véhicule, mais les discussions n'ont pas abouti en mai 2024.

A la place, la Twingo aura une version Nissan ainsi qu'une déclinaison pour la marque low cost Dacia, débutant cette fois à moins de 18.000 euros.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)