Charles Schwab progresse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

16 octobre - ** Les actions de la société de courtage Charles Schwab SCHW.N augmentent de 4,6% à 98,65 $ avant le marché

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 1,31 $ pour le troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 1,25 $ - données compilées par LSEG

** Les revenus de 6,14 milliards de dollars ont également battu les estimations de 6,01 milliards de dollars

** Le total des actifs des clients s'élève à 11,59 billions de dollars, soit une croissance de 17% en glissement annuel

** 19 courtiers sur 23 évaluent l'action à "acheter" ou plus, trois à "conserver" et un à "vendre"; leur estimation médiane est de 110 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, SCHW a progressé de 27,5 % depuis le début de l'année