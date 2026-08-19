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Charles Schwab prévoit de porter les effectifs de son centre technologique en Inde à 2 000 personnes d'ici 2027, selon une source
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 07:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rishika Sadam et Sai Ishwarbharath B

La société américaine de services financiers Charles Schwab prévoit d'augmenter les effectifs de son centre technologique en Inde pour atteindre environ 2 000 employés d'ici fin 2027, selon un document consulté par Reuters et une source proche des projets de l'entreprise.

Le bureau de Schwab à Hyderabad, dans le sud de l’Inde, assurera le développement technologique, l’ingénierie et le soutien opérationnel aux activités de l’entreprise aux États-Unis.

La société prévoit également d'internaliser au sein de ce centre certaines activités technologiques actuellement confiées à des sous-traitants en Inde, selon cette source, qui a souhaité rester anonyme car elle n'est pas autorisée à s'exprimer auprès des médias.

Hyderabad s’est imposée comme une plaque tournante majeure pour les centres de compétences mondiaux, à mesure que les multinationales développent leurs activités technologiques et d’ingénierie en Inde.

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