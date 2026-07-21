Charles Schwab affiche un bénéfice trimestriel record grâce à l'essor des opérations boursières

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La société de courtage Charles Schwab

SCHW.N a annoncé mardi un bénéfice record pour le deuxième trimestre, porté par une activité de transactions soutenue et une hausse des commissions de gestion d'actifs.

La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a alimenté la volatilité au cours du trimestre d'avril à juin, obligeant les investisseurs à rééquilibrer leurs portefeuilles pour se couvrir contre les risques.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le volume moyen quotidien des transactions a bondi de 57% par rapport à l'année précédente, atteignant le niveau record de 11,9 millions, tandis que les revenus liés aux transactions ont grimpé de 28%.

* Les investisseurs ont ouvert 1,4 million de nouveaux comptes de courtage sur la plateforme et ont apporté 119,8 milliards de dollars de nouveaux actifs nets de base à la société au cours du deuxième trimestre.

* Les marchés boursiers américains ont également connu une forte reprise au cours du trimestre, grâce à un optimisme croissant concernant les résultats des entreprises.

* Ses commissions de gestion et d’administration d’actifs, générées par la gestion de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse, ont bondi de 16,2% pour atteindre 1,83 milliard de dollars.

* Schwab propose des services de gestion de patrimoine, de courtage en valeurs mobilières, de banque, de gestion d’actifs, de conservation et de conseil financier.

* “Notre capacité à accompagner davantage nos clients tout au long de leur parcours financier permet à Schwab d’afficher des résultats solides dans des contextes variés”, a déclaré Mike Verdeschi, directeur financier.

* Le résultat net de Schwab s’est élevé à 2,8 milliards de dollars, soit 1,54 dollar par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 2,13 milliards de dollars, soit 1,08 dollar par action, un an plus tôt.