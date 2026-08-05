Charles River revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices grâce à la reprise de la demande dans le secteur des biotechnologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des informations sur les actions au paragraphe 2 et du commentaire de l'analyste au point 6)

Charles River Laboratories CRL.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfice annuel après que le développeur de médicaments sous contrat a dépassé les estimations de bénéfice et de chiffre d'affaires trimestriels, grâce à une demande accrue des entreprises biotechnologiques pour ses services de découverte et de développement de médicaments.

L'action de la société a progressé de plus de 8 % à 252,95 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Les organismes de recherche clinique montrent des signes d’amélioration, les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques augmentant leurs dépenses en recherche et en production après un ralentissement prolongé lié à la pandémie.

Voici plus de détails:

* « Nous avons été encouragés par le fait que la demande a continué de se renforcer au deuxième trimestre… cette amélioration a été généralisée parmi l’ensemble de nos clients mondiaux du secteur biopharmaceutique et des petites et moyennes entreprises biotechnologiques », a déclaré la directrice générale Birgit Girshick.

* La société, basée à Wilmington, dans le Massachusetts, prévoit désormais que son bénéfice ajusté par action pour 2026 se situera entre 11,15 et 11,45 dollars, contre une fourchette précédente de 10,80 à 11,30 dollars.

* Charles River a indiqué que ces nouvelles prévisions « reflètent les performances opérationnelles supérieures aux attentes prévues pour l’année, y compris au deuxième trimestre », principalement grâce à l’amélioration des tendances de la demande dans le segment de la découverte et de l’évaluation de la sécurité, ainsi qu’à des performances supérieures aux prévisions dans le domaine de la fabrication.

* Le chiffre d’affaires trimestriel de son segment de découverte de médicaments et d’évaluation de la sécurité a progressé de 0,2 % en croissance organique pour atteindre 606,5 millions de dollars, soutenu par une augmentation du volume d’études pour les services réglementés d’évaluation de la sécurité.

* Le chiffre d’affaires de Charles River au deuxième trimestre s’est établi à 1 milliard de dollars, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 975,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* « L’accélération de la croissance organique dans un contexte de ralentissement constitue l’un des points forts de ce trimestre », a déclaré Ann Hynes, analyste chez Mizuho, ajoutant que la société avait enregistré un solide deuxième trimestre.

* Sur une base ajustée, Charles River a enregistré un bénéfice de 3,02 dollars par action, dépassant les prévisions de Wall Street qui s’établissaient à 2,74 dollars.