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Charles River en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 14:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action de Charles River Laboratories CRL.N , société spécialisée dans le développement de médicaments à façon, progresse de 8,8 % à 254,73 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 11,15 et 11,45 dollars, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 10,80 à 11,30 dollars

** CRL annonce un bénéfice ajusté de 3,02 dollars par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,74 dollars par action, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre, à 1 milliard de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'établissaient à 975,7 millions de dollars, grâce à une amélioration de la demande dans le secteur des biotechnologies

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 17,4 % depuis le début de l'année

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