Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Charles Michel pour la création d'un institut européen de formation des imams Reuters • 09/11/2020 à 21:25









BRUXELLES, 9 novembre (Reuters) - L'Union européenne doit se doter rapidement d'un organe chargé de superviser la formation des imams et de s'assurer que leurs messages ne contribuent pas à répandre une "idéologie de la haine", a estimé lundi Charles Michel. Le président du Conseil européen participera mardi à une table ronde sur la "réponse européenne au terrorisme" organisée à l'initiative du chef de l'Etat français Emmanuel Macron, tout comme la chancelière allemande Angela Merkel et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "Pour lutter contre l'idéologie de la haine, nous devons créer le plus tôt possible un institut européen pour former les imams", écrit-il sur Twitter. "Les messages en ligne glorifiant le terrorisme doivent être rapidement supprimés. Il ne doit y avoir aucune impunité pour les terroristes et ceux qui les encensent sur Internet", ajoute-t-il. (Francesco Guarascio, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.