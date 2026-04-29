Chargeurs signe pour la cession de Novacel à KPS
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 08:00
En effet, les procédures de consultation des instances représentatives du personnel ont été finalisées et toutes les autorisations réglementaires usuelles en matière de contrôle des concentrations ont été obtenues.
La finalisation de l'opération est attendue dans les prochaines semaines et devrait intervenir conformément au calendrier prévu. Compagnie Chargeurs Invest conservera un intérêt financier dans l'avenir de l'entreprise et sa création de valeur.
À travers cette cession, le groupe diversifié explique "accélérer sa mutation vers les contenus et savoir-faire d'exception, avec un potentiel de croissance et des barrières à l'entrée démultipliées par la révolution de l'IA".
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