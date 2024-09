Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chargeurs: ROPA accru d'un tiers au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 08:58









(CercleFinance.com) - Chargeurs publie un résultat net part du groupe en recul à -3,5 millions d'euros pour le premier semestre 2023, contre +2,1 millions un an auparavant, mais un résultat opérationnel des activités (ROPA) en progression de près de 34% à 17 millions.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 8,6% à 374,3 millions d'euros, avec une croissance de 11,1% en organique, 'notamment portée par la très nette amélioration de l'activité chez Novacel et la dynamique commerciale remarquable chez Museum Studio'.



'Porté par la dynamique de ses domaines d'activités, Chargeurs confirme, à environnement constant, sa confiance pour 2024, avec le scénario d'une poursuite plus significative encore de l'accélération sur la fin 2024 et le début 2025', indique son PDG Michaël Fribourg.





