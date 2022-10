Chargeurs Museum Studio remporte de nombreux succès commerciaux aux Etats-Unis et en Europe

• D&P, filiale américaine de Chargeurs Museum Studio (CMS), signe deux contrats d’aménagement de



musées aux Etats-Unis :



La création du musée Washington-on-the-Brazos au Texas



La rénovation du National Coast Guard Museum dans le Connecticut





• CMS UK contribue à l’ouverture de trois sites culturels en Europe :



La Burrell Collection à Glasgow



L’International Rugby Expérience à Limerick en Irlande



L’exposition Everest Through the Lens à la Royal Geographical Society de Londres





• Le dynamisme commercial de CMS illustre la puissance créatrice du métier et alimente les



perspectives de profits pour 2023 et les années suivantes