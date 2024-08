Chargeurs Museum Studio, nouvel actionnaire majoritaire du Grand Palais Immersif

Cette prise de participation, à hauteur de 52% du capital du Grand Palais Immersif, représente une étape importante pour Chargeurs Museum Studio, qui renforce ainsi sa présence en France, après s'être principalement développé à l'international (Etats-Unis, Royaume-Uni, Italie, Moyen-Orient, etc.). Ce partenariat stratégique est une opportunité de créer une nouvelle dynamique dans le domaine de l'immersif.

Le Grand Palais Immersif, grâce au soutien de Chargeurs Museum Studio et du GrandPalaisRmn, ambitionne d'accélérer son développement à l'international, en exportant son catalogue d'expositions à succès, de l'Art Nouveau d'Alfons Mucha à la légendaire Joconde, en passant par les mondes fascinants d'Artificial Dreams ou de Venise Révélée.

Créé par le GrandPalaisRmn, la Banque des Territoires, dans le cadre de France 2030, et Vinci Immobilier, le Grand Palais Immersif, situé au cœur de Paris, Place de la Bastille, est né d'une ambition commune de ses actionnaires historiques : offrir un nouveau type d'expérience culturelle, où l'art et la technologie s'unissent pour créer des expositions immersives inédites.

(AOF) - Le GrandPalaisRmn, la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts), investisseur pour le compte de l'Etat dans le cadre de France 2030, et Vinci Immobilier annoncent l’arrivée de Chargeurs Museum Studio en tant que nouvel actionnaire stratégique du Grand Palais Immersif, à hauteur de 52%.

