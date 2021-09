CHARGEURS - Excellent 1er semestre: Chargeurs tire profit de la reprise et accélère sa stratégie de conquête

ROPA et Cash-flow opérationnel supérieurs aux attentes, à 34 M€ (+50% vs S1 2019) et 58 M€



La forte qualité des actifs du Groupe lui permet de surperformer tous ses marchés

- Deuxième meilleur semestre depuis 2015

- Chiffre d'affaires à 372,4 M€, en croissance organique de 11,6 % par rapport au S1 2019

- Excellentes performances de Chargeurs Protective Films et Chargeurs Healthcare Solutions

- Importants succès commerciaux chez Chargeurs Museum Solutions

- EBITDA à 12,4 % du CA, + 240 points de base par rapport au S1 2019

- Réduction de la dette nette à 88,7 M€ ; près de 400 M€ de ressources financières disponibles



Visibilité accrue pour les activités mode et luxe et carnet de commandes prometteur sur les services culturels



Renforcement du Comité de Direction avec deux nouveaux Directeurs Généraux

chez Chargeurs Protective Films et Chargeurs*PCC Fashion Technologies



Accélération à venir des acquisitions dans les métiers ou dans des secteurs à très haut potentiel



Acompte sur dividende au titre de l'exercice 2021 fixé à 0,48 euro par action