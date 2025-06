Chargeurs: de la laine certifiée Nativa pour SMCP information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 09:17









(CercleFinance.com) - Chargeurs Luxury Fibers annonce un partenariat avec SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) pour l'approvisionnement de ce groupe de prêt-à-porter en laine certifiée Nativa, traçable et issue de fermes pratiquant l'agriculture régénérative.



SMCP intégrera cette laine au sein de ses marques emblématiques (y compris Fursac) 'garantissant ainsi une approche responsable contribuant positivement au climat, à la biodiversité, au bien-être animal et aux communautés agricoles locales'.



'Cet accord renforce la position de Nativa comme référence mondiale incontournable en matière d'approvisionnement en fibres naturelles responsables et régénératives', affirme Chargeurs Luxury Fibers qui a créé ce label en 2017.





Valeurs associées COMPAGNIE CHARGEURS INVEST 10,4600 EUR Euronext Paris +0,58%