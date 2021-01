CHARGEURS - Chiffre d'affaires annuel 2020

Chargeurs réalise une année 2020 hors du commun et une performance record:



- Les actifs et métiers de Chargeurs prouvent, au cœur d'une crise sans précédent, leur très haut potentiel de performance:

oChiffre d'affaires annuel 2020 de 822 M€, en croissance organique de 27,5 %

oChargeurs relève, de nouveau, son objectif de ROPA 2020, attendu à plus de 75 M€

oDes métiers traditionnels qui bénéficient d'un haut niveau de « performance embarquée »

oGrâce à cette performance, Chargeurs n'a eu besoin de recourir ni aux financements publics ni à l'activité partielle de longue durée, ce qui préserve son indépendance et sa liberté opérationnelle



- Le modèle entrepreneurial du Groupe lui ouvre d'importantes perspectives de croissance et de création de valeur:

oSuccès de la création, début de 2020, de la branche Chargeurs Museum Solutions

oPerformance exceptionnelle de la nouvelle branche Chargeurs Healthcare Solutions

oUn niveau d'endettement net très faible et d'importantes liquidités disponibles à très long terme, permettant d'accélérer l'expansion du Groupe

oPrésentation mi-février 2021 du nouveau programme stratégique Leap Forward