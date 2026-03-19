Chargeurs affiche un ANR par action stable sur six mois
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 07:44
L'évolution de l'ANR comparée au 30 juin 2025 intègre notamment un impact positif lié à la création de valeur des métiers de 4,4 EUR par action, qui a compensé un impact négatif lié à l'évolution des multiples de marché de -3,6 EUR par action.
Au niveau de son compte de résultats, Chargeurs affiche un résultat net part du groupe de -26,5 MEUR au titre de l'année 2025, contre un profit de 7,3 MEUR en 2024, et un EBITDA en baisse de 19,5% à 52,3 MEUR, soit une marge en retrait de 1,6 point à 7,3%.
À 713,4 MEUR, son chiffre d'affaires a diminué de 2,2% au total et de 1,4% en organique, le groupe pointant toutefois une stabilité à changes constants, soutenue par les dynamiques positives de Personal Goods, Museum Studio et Novacel.
Chargeurs ajoute que la cession de Novacel, dont la finalisation est attendue au cours du 2e trimestre 2026, renforce son profil stratégique et financier. Porté par cette opération, il vise 1 MdEUR d'actif net réévalué à horizon 2030.
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