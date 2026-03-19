 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chargeurs affiche un ANR par action stable sur six mois
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 07:44

Chargeurs dévoile un actif net réévalué (ANR) de 585 MEUR à fin 2025, soit un niveau par action stable sur 6 mois à 24,2 EUR par action, "témoignant de la capacité des actifs du groupe à préserver leur valeur dans un environnement économique volatil".

L'évolution de l'ANR comparée au 30 juin 2025 intègre notamment un impact positif lié à la création de valeur des métiers de 4,4 EUR par action, qui a compensé un impact négatif lié à l'évolution des multiples de marché de -3,6 EUR par action.

Au niveau de son compte de résultats, Chargeurs affiche un résultat net part du groupe de -26,5 MEUR au titre de l'année 2025, contre un profit de 7,3 MEUR en 2024, et un EBITDA en baisse de 19,5% à 52,3 MEUR, soit une marge en retrait de 1,6 point à 7,3%.

À 713,4 MEUR, son chiffre d'affaires a diminué de 2,2% au total et de 1,4% en organique, le groupe pointant toutefois une stabilité à changes constants, soutenue par les dynamiques positives de Personal Goods, Museum Studio et Novacel.

Chargeurs ajoute que la cession de Novacel, dont la finalisation est attendue au cours du 2e trimestre 2026, renforce son profil stratégique et financier. Porté par cette opération, il vise 1 MdEUR d'actif net réévalué à horizon 2030.

Valeurs associées

COMPAGNIE CHARGEURS INVEST
9,640 EUR Euronext Paris -0,10%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank