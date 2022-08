CHARGEURS - Acquisition de The Cambridge Satchel Company

- Fondée en 2008, The Cambridge Satchel Company – Satchel – est un designer, fabricant et distributeur de référence sur le marché des sacs et cartables en cuir premium à prix abordables



- Son offre Made in Britain authentique, la visibilité de sa marque et l’excellence de ses compétences dans le digital dotent Satchel d’un fort potentiel de premiumisation et d’internationalisation



- Les atouts de Satchel constituent des ressources clés pour accélérer l’expansion de la marque Swaine



- Avec cette acquisition, Chargeurs renforce son développement dans les nouvelles catégories du luxe