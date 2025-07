Chargeurs: 8% du dividende 2024 sera payé en actions information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Compagnie Chargeurs Invest indique que 7,98% des droits ont été exercés en faveur du paiement en actions du dividende au titre de 2024, entrainant l'émission de 24.176 actions nouvelles à compter du 15 juillet, portant jouissance immédiate.



Pour rappel, l'AGM du 9 avril avait approuvé le paiement d'un dividende de 0,13 euro par action avec une option de paiement en actions, le conseil d'administration ayant fixé, le même jour, le prix des actions nouvelles à émettre à 10,34 euros.



Le total du dividende pour lequel le paiement se fera en numéraire s'élève à 3,08 millions d'euros, montant qui sera lui aussi versé le 15 juillet. A l'issue de l'opération, le capital social de Chargeurs sera composé de 24.886.490 actions ordinaires.





