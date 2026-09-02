Chaque jour, 10 nouveaux ETF sont lancés dans le monde

(Zonebourse.com) - Au total, 2 141 nouveaux produits ont été proposés aux investisseurs depuis le début de l'année, les ETF actifs représentant plus de la moitié de cette offre créée en 2026.

Chaque mois, le secteur des ETF bat de nouveaux records, que cela concerne les souscriptions ou les encours gérés. Mais ces chiffres sont loin d'être les seuls indicateurs à témoigner de l'engouement actuel pour ces fonds dits indiciels.

La société d'analyse ETF GI vient d'attirer l'attention sur une autre donnée elle aussi intéressante : les créations de fonds. De janvier à fin juillet, le nombre de produits recensés sur le marché a augmenté de 1 788, portant l'offre globale à 17 654 ETF. Et encore ce chiffre de créations s'entend-il net des fermetures constatées sur la période (au nombre de 353).

Plus de 1 200 nouveaux ETF actifs

Si l'on ne regarde que les créations brutes, 2 141 nouveaux ETF ont été lancés au cours des sept premiers mois de l'année... Du jamais vu. Ainsi, on peut dire qu'en moyenne chaque jour de l'année a vu arriver 10 nouveaux ETF.

" Le rythme record des lancements souligne la transformation continue du secteur des ETF en véhicule d'investissement privilégié par les investisseurs au niveau mondial ", résume ETF GI en précisant que ces produits offrent un accès à de multiples stratégies et expositions, le tout pour un coût contenu.

L'un des catalyseurs actuels du marché se trouve plus particulièrement du côté des ETF dits actifs, des produits qui proposent d'aller au-delà de la simple gestion indicielle tout en conservant les atouts des ETF (frais réduits et cotation en continu). Les professionnels ont bien compris l'intérêt du public pour ce segment puisque 1 212 lancements ont concerné des ETF actifs.

Une effervescence mondiale

Les Etats-Unis ont sans surprise accueilli la plus grosse part des nouveautés avec 889 lancements. L'Europe en a quant à elle dénombré 379, ce qui correspond tout de même à près de 2 nouveaux produits par jour. En tout cas, chaque grande région du monde a inscrit un nouveau record cette année.

Autre preuve de l'agitation actuelle, sur les 1 025 promoteurs d'ETF que recense ETF GI, 400 ont lancé au moins un nouveau fonds cette année. Les poids lourds du secteur sont bien restés présents, à l'image d'iShares qui a créé 61 nouveaux ETF. Mais la note d'analyse souligne également " l'émergence de challengers qui stimulent la concurrence " grâce à leurs innovations. ETF GI cite en particulier Corgi Funds, jeune société qui a lancé 187 fonds, ainsi que Leverage Shares (135 lancements), qui propose des stratégies à effet de levier.

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