Communiqué de presse

28 juillet 2022 - N° 14

Changements au sein du conseil d’administration de SCOR

A compter du 28 juillet 2022, Bruno Pfister, administrateur indépendant et actuellement président du comité des risques, prend la présidence du comité des comptes et de l’audit.

Il succède à Kory Sorenson, qui, après de nombreuses années passées au sein du conseil d’administration de SCOR, a souhaité démissionner pour des raisons personnelles.

Bruno Pfister est remplacé à la présidence du comité des risques par Adrien Couret, administrateur indépendant.

L’organisation des comités du conseil d’administration de SCOR reste par ailleurs inchangée : Fields Wicker-Miurin reste présidente du comité des rémunérations, Fabrice Brégier, président du comité des nominations et Augustin de Romanet, président du comité développement durable. Denis Kessler conserve quant à lui la présidence du comité stratégique ainsi que du comité de gestion de crise.

Le conseil d’administration procèdera dans les prochaines semaines à la cooptation d’une nouvelle administratrice en son sein.

Kory Sorenson déclare : « Je tiens à remercier Denis K essler, mes collègues du conseil, et les équipes de SCOR pour plus de 9 années de collaboration. Ê tre administratrice de SCOR a été pour moi une expérience très enrichissante . »

Denis Kessler, Président de SCOR , déclare : « Je souhaite, au nom de l’ensemble des administrateurs, exprimer nos plus vifs remerciements à Kory Sorenson , dont la contribution aux travaux du conseil a été très significative . J’ai toute confiance en Bruno Pfister et Adrien Couret pour assurer la continuité des travaux d es comité s des comptes et de l’audit et des risques, au bénéfice d e toutes les parties prenantes du Groupe. »

