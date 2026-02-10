Changement durable : Les pays qui interdisent les médias sociaux aux adolescents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - Par Sharon Kimathi

Rédactrice, Énergie et ESG, Reuters Digital

Bonjour! La newsletter d'aujourd'hui se concentrera sur les questions technologiques, sociales et de gouvernance concernant les médias sociaux, notamment les pays interdisant l'utilisation des médias sociaux aux enfants et aux adolescents, les préoccupations relatives à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les soins de santé, et un procès concernant l'addiction à Instagram et YouTube mettant le secteur sous les feux de la rampe.

Commençons par les pays qui s'attaquent à l'utilisation des médias sociaux par les enfants.

Cela a commencé en Australie qui a mis en œuvre une loi historique obligeant les principales plateformes de médias sociaux à bloquer les mineurs de moins de 16 ans à partir du 10 décembre 2025. L'essor récent des contenus générés par l'intelligence artificielle et le tollé suscité par les informations selon lesquelles le chatbot Grok AI d'Elon Musk générait des images sexuelles non consensuelles, y compris de mineurs, ont alimenté un débat sur les risques liés à ces contenus en ligne. L'agence des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a appelé les pays à criminaliser la création de contenus d'abus sexuels sur les enfants générés par l'IA, se disant alarmée par les rapports faisant état d'une augmentation du nombre d'images générées par l'IA et sexualisant les enfants.

Mais avant d'évoquer les pays les plus récents qui ont pris le train en marche, voici quelques actualités sur la diversité et les droits des femmes aux États-Unis qui ont également fait parler d'elles ces derniers jours:

* Un tribunal de l'Arizona annule des lois restreignant l'avortement

* Une cour d'appel américaine rejette la contestation des efforts de Trump pour interdire la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI)

* Ski alpin - Shiffrin, espoir de médaille d'or américaine, s'exprime en faveur de la diversité et de l'inclusion

* Un enfant a été renvoyé sous la garde de l'ICE et s'est vu refuser des médicaments après avoir été hospitalisé

Interdictions de médias sociaux: qui les a mises en place?

Jusqu'à présent, l'Australie reste le seul pays à avoir pleinement mis en œuvre l'interdiction. Le Parlement européen a appelé l'Union européenne à fixer un âge minimum pour l'accès des enfants aux médias sociaux et aux chatbots d'IA afin de garantir un "engagement en ligne adapté à l'âge", mais il appartiendra à chaque pays de décider des exigences en matière d'âge minimum.

Selon une déclaration publiée sur le site web du Parlement européen, les législateurs demandent un âge minimum harmonisé de 16 ans pour l'accès aux médias sociaux, aux plateformes de partage de vidéos et aux compagnons d'intelligence artificielle, tout en permettant aux jeunes de 13 à 16 ans d'y accéder avec l'accord de leurs parents. Le mois dernier, les législateurs français ont approuvé un projet de loi interdisant les médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans. Le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale française, divisée, par 116 voix contre 23. Il est maintenant transmis au Sénat avant un vote final de la chambre basse. La semaine dernière, l'Espagne et la Grèce ont proposé d'interdire l'utilisation des médias sociaux par les adolescents. L'Espagne veut interdire les médias sociaux aux moins de 16 ans, a déclaré le Premier ministre Pedro Sanchez, tandis que la Grèce est sur le point d'annoncer une interdiction similaire pour les enfants de moins de 15 ans , selon une source gouvernementale de haut rang.

Interdiction des médias sociaux: qui y pense?

De nombreux pays lancent des consultations et des études sur l'interdiction des plateformes de médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans.

En Turquie, le parti AK du président Tayyip Erdogan s'apprête à proposer un projet de loi qui interdirait les médias sociaux aux mineurs et obligerait les plateformes à installer des systèmes de filtrage.

La semaine dernière, le bloc conservateur allemand a proposé d'interdire les médias sociaux aux moins de 16 ans, bien que ses partenaires de la coalition de centre gauche soient hésitants. Le parti conservateur du chancelier allemand Friedrich Merz estime que les plateformes doivent mieux protéger les jeunes en réglementant leurs modèles économiques, en ajoutant des garde-fous et en limitant les systèmes de recommandation agressifs.

Le mois dernier, le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que le gouvernement envisageait une législation similaire et évaluait si l'âge de consentement numérique actuel était trop bas. Le gouvernement britannique a lancé une consultation sur la possibilité d'interdire aux moins de 16 ans l'accès aux plateformes de médias sociaux.

En janvier, le principal conseiller économique de l'Inde a demandé que les plateformes de médias sociaux soient soumises à des restrictions d'âge, les qualifiant de "prédatrices" dans leur façon de maintenir l'intérêt des utilisateurs en ligne. L'État de Goa, destination touristique très prisée, a déclaré qu'il envisageait des restrictions semblables à celles de l'Australie, et plusieurs autres États indiens étudient des mesures similaires.

Le Premier ministre tchèque Andrej Babis a déclaré qu'il était favorable à l'interdiction de l'utilisation des médias sociaux par les enfants de moins de 15 ans. "Je suis pour parce que les experts que je connais disent que c'est terriblement nocif pour les enfants. Nous devons protéger nos enfants", a déclaré Andrej Babis dans un message vidéo régulièrement publié sur plusieurs de ses comptes de médias sociaux dimanche.

Cliquez ici pour lire un bref article de Reuters sur d'autres pays qui réfléchissent à la question.

Points de discussion

* Rapport spécial: Toujours dans le domaine de la technologie, l'article du jour est une enquête de Reuters sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les soins de santé. Les partisans de cette nouvelle technologie estiment qu'elle aidera le secteur. Mais l'examen par Reuters des dossiers juridiques et de sécurité, ainsi que des entretiens avec des médecins, des infirmières, des scientifiques et des régulateurs, a révélé certains des dangers de l'IA en médecine, alors que les fabricants d'appareils, les géants de la technologie et les développeurs de logiciels s'empressent de la mettre en œuvre. Cliquez ici pour consulter le rapport complet.

* L'addiction à la Big Tech: Une jeune femme de 20 ans, identifiée comme K.G.M., a intenté une action en justice en Californie contre Meta Platforms, la société mère de Facebook et d'Instagram, et contre Google, la société d'Alphabet qui possède YouTube, cette semaine. Elle affirme que les applications ont alimenté sa dépression et ses pensées suicidaires, et elle cherche à tenir les entreprises pour responsables.

* L'Australie s'inquiète pour Roblox: Le gouvernement australien a convoqué une réunion avec la plateforme de jeux Roblox à la suite de signalements de cyber-sollicitation de mineurs et d'une exposition à des contenus graphiques sur la plateforme. La ministre des communications, Anika Wells, a déclaré avoir écrit à l'entreprise technologique cotée en bourse aux États-Unis pour lui faire part de ses "vives inquiétudes" au sujet d'informations selon lesquelles des enfants auraient été approchés par des prédateurs et exposés à des contenus préjudiciables.

* Enquêtes sur Europe Grok et X: La police française a perquisitionné les bureaux du réseau de médias sociaux X d'Elon Musk la semaine dernière, les procureurs ayant ordonné au milliardaire de la technologie de répondre à des questions dans le cadre d'une enquête de plus en plus vaste. L'organisme britannique de surveillance de la vie privée a également ouvert une enquête formelle sur Grok, le chatbot d'IA de Musk, concernant le traitement des données personnelles et son potentiel à produire des images et des contenus vidéo sexualisés nuisibles.

Pleins feux sur l'ESG

Conformément à l'accent mis aujourd'hui sur la technologie, le coup de projecteur d'aujourd'hui met en lumière la convergence entre la technologie et les événements culturels importants.

En Chine, les robots humanoïdes servent de divertissement pour le Nouvel An lunaire, leurs fabricants vantant leurs talents de chanteurs et de danseurs au grand public ainsi qu'aux clients potentiels, aux investisseurs et aux représentants du gouvernement.