Changement de sentiment à la mi-journée en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

* Le STOXX change de cap et recule désormais de 0,45 %

* Reuters rapporte que le Guide suprême iranien estime que l'uranium enrichi ne devrait pas être exporté

* Les PMI européens sont faibles

* Les prévisions de ventes de Nvidia dépassent les estimations

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21 mai - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

CHANGEMENT DE SENTIMENT À LA MI-JOURNÉE EN EUROPE

Ce qui s'annonçait comme une matinée positive pour les actions et les obligations européennes a pris un tournant inattendu après que Reuters a rapporté que le Guide suprême iranien avait émis une directive interdisant l'exportation de l'uranium de qualité quasi militaire du pays.

Cela durcit la position de Téhéran sur l'une des principales exigences américaines lors des pourparlers de paix et pourrait frustrer davantage le président américain Donald Trump et compliquer les négociations visant à mettre fin à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Les marchés ont réagi comme d'habitude: le pétrole a grimpé, les cours des actions et des obligations ont chuté, et le dollar s'est raffermi.

Le Brent a bondi à 106,5 dollars le baril LCOcv1 , alors qu'il avoisinait les 104 dollars juste avant la publication de cette information. Les rendements obligataires ont augmenté, tirés par les titres à court terme sensibles aux taux, et le rendement allemand à 10 ans a clôturé en hausse de 4 points de base sur la journée, à 2,69 %.

Tout cela n'était pas favorable aux actions. L'indice européen STOXX 600, qui évoluait en territoire positif, a chuté et a clôturé en baisse de 0,4 %. .STOXX La plupart des secteurs ont reculé, à l'exception de l'énergie, comme on pouvait s'y attendre. .SXEP

(Alun John)

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