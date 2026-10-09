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Changement de gouvernance chez Vantiva
information fournie par Zonebourse 09/10/2026 à 07:16

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Le Conseil d'administration de Vantiva a annoncé le départ immédiat de Tim O'Loughlin de ses fonctions de Directeur général et d'administrateur, motivé par des raisons personnelles. Il continuera toutefois d'accompagner la société en tant que conseiller, tandis qu'un processus de recherche d'un successeur permanent sera engagé dans les plus brefs délais.

Pour assurer la transition, Lars Ihlen a été nommé Directeur général par intérim, tout en conservant son poste de Directeur financier. Présent dans le groupe depuis quinze ans (au sein de Technicolor Connected Home puis de Vantiva), Lars Ihlen a déjà occupé ces fonctions d'intérim par le passé.

Katleen Vandeweyer, Présidente du Conseil d'administration, a tenu à saluer le bilan de Tim O'Loughlin au cours de ses deux années de mandat, soulignant le recentrage stratégique et la rationalisation des opérations. Elle a également exprimé sa pleine confiance envers Lars Ihlen pour mener l'entreprise durant cette phase intermédiaire.

Par ailleurs, dans la perspective du transfert envisagé de sa cotation vers Euronext Growth et de la réduction programmée de la taille de son Conseil d'administration, Vantiva a enregistré le départ de Tony Werner de son poste d'administrateur. Ce dernier poursuivra sa collaboration avec l'entreprise en qualité de conseiller technique.

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